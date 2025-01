Universidad de Chile apretó el acelerador en el debut de la Copa Chile 2025, donde el equipo dirigido por Gustavo Álvarez apabulló a Deportes Recoleta por un contundente 6-1 disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

“Lo supo resolver rápido y eso es una buena señal. Recoleta trató de mantener el orden y la U esperó el error y fue desafiante en su juego”, analizó para Bolavip Chile el destacado periodista nacional, Rodrigo Herrera.

La U celebró ante Recoleta. | Foto: Photosport

El comunicador explica que, si bien el rival no estuvo a la altura, de igual manera sirve para la confianza azul: “Este partido no te da la medida real porque el rival no estuvo a la altura, pero la U hizo la pega y lo hizo muy bien”.

En el cierre, Herrera se refiere a la posible llegada de Lucas di Yorio, diciendo que “La U necesita un delantero, pero no sé si están los tiempos para quemar las naves con un sueldo que sería de 50 millones o más. Hay que tener ojo ahí, es un buen jugador y la U necesita un delantero de jerarquía para disputar la Copa Libertadores”, remató.

Lo cierto es que Universidad de Chile ya tiene tres puntos en su grupo de Copa Chile y ahora tratarán de cerrar al segundo delantero para que ayude al equipo a dar un salto de calidad en la presente temporada.

Universidad de Chile vs. Magallanes, día y hora

Los azules volverán al ruedo el próximo domingo 2 de febrero cuando, a partir de las 8:30 de la noche, reciban en el Estadio Nacional la visita de Magallanes por la Fecha 2 de la Copa Chile 2025.