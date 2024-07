Se destapó el motivo por el que Emmanuel Ojeda aún no parte a préstamo. No será considerado para el segundo semestre.

Se revela el verdadero motivo por el que esta figura de Universidad de Chile no deja el club

Universidad de Chile sigue avanzando en su mercado de fichajes. Además de buscar refuerzos para el segundo semestre, el cuadro azul también define salidas para reestructurar el plantel.

Uno de los jugadores que no será considerado por Gustavo Álvarez es Emmanuel Ojeda. El volante argentino de 26 años busca club y todo indicaba que sería nuevo jugador de Unión de Santa Fe, pero…

Según relató el medio UNO Santa Fe, se estancó la negociación. ¿El motivo? Su salario. El sitio mencionado indica que el mediocampista exigió un salario similar al que tiene en Universidad de Chile.

Ante dicha situación, el cuadro trasandino le puso pausa a las conversaciones. No están dispuestos a desembolsar una alta cifra de dinero, aunque Emmanuel Ojeda sea una prioridad para el cuerpo técnico.

¿Qué pasará? Se advierte que Unión está dispuesta a esforzase y subir la mira, aunque no cometerá una locura. Aseguran que lo que pide el volante está por sobre cualquier sueldo del plantel rojiblanco.

Emmanuel Ojeda dejará Universidad de Chile, aunque se estancó su negociación con Unión.

¿Se mantiene en Chile?

En dicha línea, surgió el rumor de un interés de Audax Italiano por el diestro. Por el momento, el cuadro de La Florida no se ha acercado a consultar condiciones por el jugador de Universidad de Chile.

¿Dejará la institución azul? Un misterio, aunque lo cierto es que ya no es considerado por Gustavo Álvarez. No ha estado presente en los duelos por Copa Chile y no estará en el segundo semestre.

Cabe destacar que su partida se sumaría a la de Jeison Fuentealba y a la probable de Nicolás Guerra. No obstante, el delantero todavía no encuentra equipo para continuar su carrera.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por Copa Chile. Se disputará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.