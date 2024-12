Es época de mercado y no solo en el fútbol chileno, si no que en todo Sudamérica y desde luego, el balompié colombiano no se queda atrás en relación a esta arista.

Y mientras Universidad de Chile en medio de su pretemporada espera por su centrodelantero, uno que sea garantía de gol para el técnico Gustavo Álvarez, el América de Cali prepara lo mismo.

Es así como justamente, uno de sus candidatos es uno que también suena en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, por lo cual si el interés es real, habrá que pelear con otro grande del continente.

América de Cali quiere a jugador deseado por la U

Inevitablemente se instala el recuerdo de lo vivido hace un año exacto, cuando el conjunto caleño le arrebató al atacante argentino, Rodrigo Holgado, quien tras dejar Coquimbo Unido, parecía que la U sería su destino y no fue así.

Ahora, la historia se repite y es así como información que proviene desde Colombia, señalan que Los Diablos Rojos quieren al delantero trasandino, Francisco Fydriszewski, quien es alternativa para reforzar a los azules.

Si bien en la U no es prioridad es un nombre, que al menos, está ahí si es que alguna de las opciones que lo antecede, se desvaneciera. Son días claves en los universitarios para encontrar a su centrodelantero.

El Polaco rescindió su vínculo contractual con San Lorenzo de Almagro, luego de hacer buenas temporadas en Ecuador, primero en Aucas y luego en Barcelona de Guayaquil.

Fydriszewski es opción en la U, aunque no la primera (Getty Images)

¿Cuándo jugará la U la Copa de Verano 2025?

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.