Universidad de Chile hoy en día goza de un gran presente dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ ahora se preparan para lo que será su duelo pendiente ante Cobresal, el cuál de ganar, los dejaría en la cima del torneo y con un rendimiento perfecto de cinco triunfos en las primeras cinco fechas.

A lo que es el momento de la U, el periodista Danilo Díaz tomó el micrófono de Radio ADN para analizar lo que ha sido el desempeño del equipo que comanda Gustavo Álvarez, en la que declara que ha visto un considerable cambio en el estilo de juego, el cuál ha ido acomodando a la mayoría de los jugadores.

“Momento dulce de la U, hoy jugadores que en algún momento los veía dubitativos en la U o complicados, en esta seguidilla de resultados, van generando un ciclo virtuoso en que la U esté en ese momento”, comenzó indicando Díaz.

Yendo a jugadores puntuales, el ‘Tenor del Pueblo’ destacó en gran manera lo que ha sido el rendimiento del atacante Maximiliano Guerrero, jugador al cuál él se encargaba de seguir en lo que hacía en Deportes La Serena y en la que remarcó que no le pesó para nada el cambió de categoría.

“A Guerrero yo lo he visto muy bien, no ha sentido el cambio de categoría, desde el ascenso a jugar en primera división en un equipo grande como la Universidad de Chile”, declaró.

Sosteniéndose en Guerrero, el reconocido comunicador manifiesta tajantemente que existió un cuestionamiento importante para el jugador desde lo que comenzó a ser su convocatoria a los Panamericanos 2023, en donde tapó bocas con su buen desempeño, a pesar de no estar en el paladar de la mayoría de las personas, algo parecido de lo que le ha tocado lidiar en la Universidad de Chile.

Guerrero ha tenido un gran inicio en la U

“Se actúa mucha veces desde el prejuicio, el cabro a mi me tocó verlo todo el año pasado en el ascenso y me parecía un jugador que estaba por sobre la media, un jugador distinto y después va a la Selección con Berizzo, al Panamericano, el muchacho mejora el rendimiento mejor con relación a lo que mostraba en La Serena. Es más, en los partidos que él no juega, influyeron de manera determinante para que La Serena no ascendiera”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Díaz explicó que Guerrero ha podido tener un gran impacto dentro de la Universidad de Chile gracias a lo que ha sido el trabajo de Gustavo Álvarez como DT, quien le ha entregado toda la confianza para poder demostrar sus grandes condiciones, en la que el periodista nacional indica que en nuestro país hay pocos jugadores con el talento del ‘Maxi’.

“Después, ahora llega a la Universidad de Chile y encuentra un entrenador como Álvarez, que lo va sosteniendo, lo va llevando, lo pone en la posición que tiene que jugar y él tiene cosas que habitualmente no tienen nuestros jugadores, es más fuerte, es más potente. Este tipo de jugadores nosotros no los tenemos en general”, concluyó.