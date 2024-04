Figuras de Universidad de Chile no se perdieron el Partyson de Cris MJ: compartieron junto al cantante e hincha azul

A pesar de ser deporte, el fútbol está inmerso en el mundo del espectáculo y así lo demuestran las nóveles figuras de Universidad de Chile. Los más jóvenes del plantel azul gozan de la música urbana, lo que quedó exhibido este martes en el concierto de Cris MJ. Dos figuras de los laicos aprovecharon y compartieron junto al cantante, que también es reconocido hincha azul.

A través de redes sociales, tanto Maximiliano Guerrero como Marcelo Morales publicaron sus postales junto al artista de 22 años. Ambos futbolistas de la U arribaron hasta el Movistar Arena para presenciar el show, el que está enmarcado en la gira de su álbum Partyson.

Por su parte, Maxi Guerrero tuvo un reencuentro. Tanto él como el cantante son oriundos de La Serena, por lo que compartieron en reiteradas ocasiones mientras el delantero de Universidad de Chile estaba cedido a préstamo en el club de la ciudad costera.

En tanto, Marcelo Morales ha demostrado ser un fiel oyente del reggaetón. En diversos videos expuestos por el club se le ha exhibido cantando alguna pieza del género urbano. Es de los más jóvenes de plantel y creció con dichos ritmos en su adolescencia.

Cris MJ es reconocido hincha de Universidad de Chile. (Créditos: La Junta)

Cris MJ, el favorito de Universidad de Chile

Dicha cercanía de Cris MJ con Universidad de Chile no es nueva. Durante 2023, tanto Darío Osorio como Lucas Assadi manifestaron que el oriundo de La Serena era su artista favorito. A su vez, desde el plantel le enviaron una camiseta al cantante y esta se le fue entregada en el programa La Junta.

Por ahora, Cristopher Álvarez (nombre del cantante) no se ha asomado por el Estadio Nacional. A pesar de que el club ha invitado a nombres como Polimá Westcoast y Aqua VS a presenciar los duelos del primer equipo, el chileno más escuchado del momento aún no asiste a ver a su gran amor en el fútbol.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Palestino. Se jugará el domingo 21 de abril desde las 15:00 horas.