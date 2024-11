Universidad de Chile le prende velitas a Deportes Copiapó para bajar a Colo Colo: "Si mal no recuerdo..."

Universidad de Chile disputará este fin de semana la última fecha del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ esperan vencer a Everton de Viña del Mar ante toda su gente en el Estadio Nacional y esperar poder ser campeones.

Para lograr aquello, el equipo de Gustavo Álvarez aparte de ganar debe recibir una importante ayuda desde el norte de nuestro país, en la que Deportes Copiapó debe vencer o igualar ante Colo Colo, para que la U tenga la chance de poder ser campeón o llevar esta lucha por el título a un partido de definición.

Por este tema, el volante y capitán de los ‘Azules’ Marcelo Díaz conversó con la prensa en las últimas horas y se refirió a lo que será esta definición de torneo, en la que tienen claro que antes de mirar para el lado, deben sortear con éxito su partido con Everton.

“Lo primero y principal que nosotros tenemos que hacer es ganar, eso es fundamental y para eso estamos entrenando, hay que valorar a Everton, que es un gran rival, que tiene buenos jugadores y juega bastante bien, ese es nuestro primer obstáculo”, reconoció.

En la U esperan una manito de Deportes Copiapó | Foto: Photosport

Finalmente, Díaz le prende velitas a Deportes Copiapó en lo que será su partido ante Colo Colo, en la que confían que el ‘León de Atacama’ pueda darle una ayuda a la Universidad de Chile y recuerdan que Copiapó fue el último club que pudo derrotar al equipo de Jorge Almirón.

“Después lo que haga Copiapó, si mal no recuerdo, fue el último equipo que le ganó a Colo Colo, nada es imposible, por eso la principal misión que tenemos es ganar, después lo que suceda en el norte, lo veremos después del partido. Si no ganamos, no sirve de nada, vamos a disputar este partido como una verdadera final”, concluyó.