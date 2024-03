Los hinchas de Universidad de Chile presenciaron un golazo ante Cobresal. En el minuto 52 de compromiso, Fabián Hormazábal encaró por la banda derecha y anotó su primer tanto con la camiseta azul. Fue de alta calidad para el 2-1 de los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Tras una importante jugada colectiva, el lateral derecho de Universidad de Chile encaró a un rival, realizó una bicicleta y remató de zurda al arco. A pesar de que no es su pierna hábil, no se notó: el balón entró al ángulo. Tras él, Marcelo Díaz no podía creer qué había hecho su compañero.

Para mala fortuna, minutos más tarde cayó el 2-2 por parte de Cobresal. Luego de un error de Emmanuel Ojeda, el delantero César Munder puso el empate en el Estadio Nacional.

El golazo de Fabián Hormazábal para Universidad de Chile