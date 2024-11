Universidad de Chile no pudo gritar campeón en el Campeonato Nacional 2024, pero aún le queda una opción de dar una vuelta olímpica tras 7 años de sequía cuando tenga que jugar la final de la Copa Chile 2024 ante Ñublense o Magallanes.

El último compromiso de los azules en esta temporada bien podría marcar también el fin del paso de Marcelo Morales por Universidad de Chile, sobre quien hace semanas se habla que no renovará y no estará en el CDA para el 2025.

Morales, de lo más destacado en la U 2024. | Foto: Photosport

La situación, eso sí, podría sufrir un vuelco total tras los dichos de Morales en la Gala Crack Easy, donde elogió a Gustavo Álvarez y reveló qué es lo que le ha aportado: “El profe me ayudó bastante, me dio mucha confianza, me ayudó en la zona defensiva y de ataque”, dijo.

Consultado por Verónica Bianchi si es que se seguirá viendo con Álvarez o si es un adiós definitivo, Morales ilusiona al hincha de la U con poder quedarse para disputar la Copa Libertadores de América con la U: “Esperemos que nos sigamos viendo”, sumó.

Cabe recordar que Marcelo Morales termina contrato con los azules y no ha firmado una renovación, por lo que, de momento, una vez finalizada la temporada el jugador queda en libertad de poder buscar una oportunidad en el extranjero.

Universidad de Chile cierra la temporada

La U todavía no se puede ir de vacaciones y tendrá que afrontar la final de la Copa Chile una vez terminada la Fecha FIFA de noviembre, en donde La Roja tendrá que visitar a Perú en Lima y recibir la visita de Venezuela en el Estadio Nacional.