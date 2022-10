Aries (marzo 21-abril 20)

Eres muy bueno cuando las cosas te van bien y siempre te preocupas de compartir con los demás. Sin embargo, no debes irte en el extremo de quedarte sin nada por privilegiar a los demás. No se trata de ser egoísta, sino que responsable.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La iniciativa que demuestras en el trabajo comienza a ser recompensada con mejores condiciones. Sigue por ese camino. Si bien sientes que lo personal está quedando de lado, ya habrá tiempo para poner en equilibrio ambos aspectos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Muchas veces desde fuera se ve que estás tomando decisiones arriesgadas, pero tu siempre sabes bien en dónde te estas metiendo, por lo que sueles tener éxito. A pesar de esto, es recomendable que en los próximos no tomes riesgos innecesarios.

Cáncer (junio 22-julio 22)

A pesar de que sueles refugiarte en tu interior, hoy te sentirás con la confianza de externalizar tus pensamientos. Esto hará que tengas un día muy bueno, lleno de alivio y seguridad en que compartiendo te sientes menos solo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Siempre es bueno moverse con tranquilidad y no levantar tanto polvo con todo lo que haces. Tú siempre andas con buenas intenciones, pero la gente que te rodea en lo laboral muchas veces no tiene los mismos deseos hacia ti.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Estás pasando por un momento de sensaciones encontradas, ya que, si bien estás pasado por mucho éxito laboral, por otra parte sientes que estás dejando de lado otras actividades importantes para ti. Tú eres el único que conoce el límite de cuánto sacrificio vale la pena.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No están los tiempos para que te aventures en caminos en los que no conoces. Podrías encontrarte con sorpresas inesperadas de las cuales no es fácil librarse. Hay un momento para todo y este no es el de probar cosas nuevas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Estás pasando por situaciones que te traen mucha alegría, a pesar de no ser tan importantes en la apariencia. Es que el hecho de que el Sol, la Luna y Venus estén pasando por tu signo ilumina todo en tu paso.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Si bien las cosas van de forma muy positiva, tú estás más exigente de lo habitual con las personas que te rodean. Le estás pidiendo más de la cuenta a tu pareja, familia y amigos en situaciones que no les corresponde. Debes medirte.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Algo que no se te daba desde hace mucho tiempo, a pesar de tu esfuerzo y dedicación, al fin te saldrá. Esto hará que te llenes de confianza y que esa timidez, a veces mezclada con negatividad, se quede de lado por un buen tiempo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Muchos no te entienden, pero tú siempre privilegias tu vida y las cosas que te hacen feliz por sobre lo laboral o profesional, pero esto no es sinónimo de estar estancado y la gran noticia que recibirás hoy será un respaldo a la forma de enfrentar el mundo que tú has elegido.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Deja de mirar hacia atrás y perder el tiempo estancado en recuerdos que ya no vienen al caso. Fue una buena época, pero ya pasó, ahora debes enfocar tus energías en buscar otras cosas que te vuelvan a llenar de vida. Lo que está por delante siempre será mejor.