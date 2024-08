Ignacio “La Jaula” Bahamondes volverá a subirse al octágono de la UFC y lo hará en una cartelera de lujo. De hecho, el propio Dana White, dueño de la compañía, aseguró hace unos días que será “el mejor evento de la historia” hasta ahora en su empresa.

A casi 5 meses de su último gran combate, donde venció con un espectacular KO al estadounidense Christos Giagos, esta vez tendrá un rival de temer en la categoría de los pesos ligeros (155 libras, 70,3 kg).

Su oponente será el mexicano Manuel “El Loco” Torres, peleador que desde el DWCS registra cuatro triunfos todos por finalización.

Pero “La Jaula” no se queda atrás. Es más, dos años atrás, en julio de 2022, fue considerado para la gran cartelera del UFC 277 con las estelares de los monarcas Amanda Nunez vs Julianne Peña y Brandon Moreno vs Kai Kara-France. Sin embargo, tras problemas con su visa, no pudo decir presente en aquella edición.

Los notables registros de La Jaula Bahamondes en la UFC

“Nacho” se ha convertido en uno de los mejores strikers de la UFC. Tan así, que en la obtención del título de los pesos welter, Belal Muhammad, reconoció al chileno como uno de los mejores del mundo en dicha especialidad.

Su brutal KO sobre Roosevelt Roberts, nominado al mejor del año en 2021, lo puso en la mira de los grandes observadores de las artes marciales mixtas en el mundo. Si bien no ganó en aquella vez, dicha patada giratoria sigue siendo recordada por todos los amantes de este deporte.

El último KO de Bahamondes en esta compañía fue precisamente sobre Christos Giagos y no tiene mucho que envidiarle al anterior. Faltando 1:29 para el término del segundo round, el chileno propinó una gran patada a su rival enviándolo a la lona.

La brutal cartelera estelar de la UFC 306

Dicha cartelera estelar comenzará con el combate peso mosca entre Ronaldo Rodríguez y Ode Osbourne. Luego, se verán las caras Diego López frente a Brian Ortega, combate que fue reprogramado ya que Ortega tuvo problemas la vez anterior.

En otro combate de peso ligero estará el quien era carta para enfrentar al chileno, Daniel Zellhuber, pero finalmente se medirá ante el argentino Esteban Ribovics.

Las dos grandes peleas de la UFC 306 que tendrá a Bahamondes en las preliminares, contará con la estelar de lujo entre Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili por el título de peso gallo y Alexa Grasso enfrentará a Valentina Shevchenko por el cetro del peso mosca femenino.