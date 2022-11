Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Quizás hoy no estés tan animado, esto tanto en tu trabajo y en el ambiente familiar. Estarás algo inquieto o preocupado por los asuntos laborales o financieros, aunque no hay en realidad motivos para ello porque todo tendrá una solución feliz.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tendrás un día muy feliz e ilusionante, sobre todo por la tarde, ya que por la mañana te levantarás mucho más melancólico. Esperas encontrarte un día bastante gris o incluso triste, aunque al final va a ser todo lo contrario y además te llevarás algunas sorpresas muy agradables.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Será un día ideal para hacer cosas que realmente te gustan, cosas que hasta ahora no habías podido hacer por falta de tiempo. Este es un día feliz, pero sobre todo porque te sentirás libre para hacer lo que quieres o viajar a donde quieras.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Este será uno de esos días en los que estarás muy inquieto y querrás hacer muchas cosas, tanto si es en la vida social o laboral. Un día que también podría girar en torno a los trabajos intelectuales, escribir o leer libros. Lo importante es que tu estado anímico será positivo e ilusionado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Es probable que tu familia y amigos te causen algunos problemas y que también necesiten de tu ayuda. Cada uno vendrá a ti contándote sus temores o sus dificultades y pidiéndote ayuda o consejo. De un modo u otro hoy te vas a pasar el día dando consejos, pero feliz porque te quieren y confían en ti.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Cuando crees que tienes la posibilidad de disfrutar de un día feliz puedes hacer cosas que te gustan, podría surgir una tarea o problema que no esperabas y todo se vendría abajo, o tendrías que dejarlo para más adelante. Esto podría ocurrir durante este día.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No te obstines en seguir un camino determinado o en perseguir un objetivo concreto, especialmente en el terreno sentimental y personal, porque si al final no sale bien, y muy probablemente no saldrá bien, entonces te derrumbarás. Deja que las cosas fluyan y los acontecimientos te indicarán que dirección debes tomar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tendrás suerte respecto a los asuntos materiales o relacionados con el dinero o bienes. Pero también el dinero o buenas noticias respecto al mismo pueden llegar a través de tus familiares o tu pareja. Es un buen momento para hacer planes financieros o relacionados con el patrimonio y los bienes de cara al futuro.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

El destino te está dando muchas oportunidades, tanto profesionales como personales, sin embargo, hoy quizás no sea uno de esos días de suerte, anda con prudencia si piensas viajar o vivir algún tipo de aventura. Las cosas se te complicarán y lo que parecía sencillo y divertido al final podría ser muy distinto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Durante este día podrías tener problemas con la familia u otros seres queridos. Quizás estos problemas no te afecten a ti directamente, pero tendrás que volcar tus energías en ayudar a un ser querido con quien convives y que en este momento te necesita. Por fortuna, sea cual sea el problema, todo tendrá su solución.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Como otros días, tendrás que hacer un montón de tareas, recados que quizás no te permitan realizar las cosas que te gustan, incluso si es que tenías pensado hacerlas. Te fastidiará bastante por la mañana, pero en la tarde te sentirás mucho mejor.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Un día te sientes feliz o como si estuvieras en el paraíso, mientras que otros días puedes sentirte muy mal. Por fortuna, hoy te tocará el lado positivo y te espera un día muy bueno, pero sobre todo porque tú estarás lleno de alegría y felicidad en tu interior, ya sea con o sin razón.