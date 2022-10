Aries (marzo 21-abril 20)

No siempre podemos conseguir todo lo que queremos. Es un hecho de la vida, hay que aceptarlo y seguir adelante. Debes entender que las cosas que se te niegan en muchas situaciones es por tu propio bien. En otras, es para que vengan mejores.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Intenta que un problema pequeño no transforme en un gran conflicto familiar. Para evitar situaciones negativas, se necesita que las dos partes pongan de lo suyo. Al menos tú cumple con el rol que te corresponde.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Estás en un momento en el cual puedes darte el lujo de desaparecerte sin que nadie te pueda pedir explicaciones. Te hará bien tomar un viaje o al menos tomar distancia con tu círculo más cercano para llenarte de nuevas energías.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Cuando te invaden esos sentimientos del pasado, esos pensamientos del "qué hubiera pasado", terminas encerrando en un aire negativo del cual es muy difícil sacarte. Deja que tus seres queridos te ayuden, ya que solo buscan verte bien.

Leo (julio 23-agosto 22)

Las cosas cuestan que vayan como uno las planea, pero este no será tu caso. La tranquilidad y madures que has alcanzado a lo largo de este año te ayudan para siempre ir caminando por el lado correcto de la vida.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No dejes que los temores te bloqueen y no te permitan realizar las cosas que te hacen feliz. Todo en la vida tiene un grado de peligro, pero es eso mismo lo que te hace disfrutar cuando ya lo consigues. Al pasar de los años hay que tener algo que contar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Pasarás por emociones muy extremas en esta jornada. Lo malo es que quienes te rodean no tienen por qué saberlo y serán ellos los afectados de no saber con qué cara tuya se encontrarán. Intenta darles una mano y trabaja en tus cambios de humor.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La vida es un auto que no siempre puede ir a máxima velocidad. Para eso están los cambios. Debes saber calmarte y llevar todo con paciencia, que si las cosas van más despacio no es una mala señal, al contrario, los mejores platos se hacen a fuego lento.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Es un buen momento para plantarse ante la pareja y preguntarse en conjunto para dónde van. Ningún viento favorece a un velero que no tiene la dirección clara. Alguien debe dar el paso y estar preparado para la respuesta del otro. Sea para bien o para mal.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Ese viaje que por mucho tiempo has soñado al fin se concreta. Que la felicidad no te quite la racionalidad, ten cuidado y piensa bien todos los pasos para que esta aventura salga tal y como has soñado por tantos años.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Las tensiones siempre van a estar ahí, lo importante es cómo se sale parado de ellas y con el temple que reaccionas frente a ellas. Solo va en ti y en la capacidad que tengas de resolver conflictos el salir con una sonrisa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Las cosas no pueden ir mejor para ti. Será de esos días muy lindos en los cuales vas a creer que estás en un sueño o en una película. Aprovéchalo al máximo que los lindos recuerdos te salvan en los malos días.