Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Sin lugar a dudas este dia se presenta más favorable o agradable para ti, pero no tanto porque vayas a tener suerte o todo te salga muy bien, sino sobre todo porque interiormente te encontrarás con mucho mejor talante y verás todo de modo más positivo. Además, la vida íntima te dará una gran alegría.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Un día lleno de paz y de sueños realizados, muy favorable para el cultivo de la vida íntima y familiar, donde vivirás alguna notable alegría. Ideal para llegar a acuerdos o resolver algunas tensiones o conflictos en el entorno familiar y sentimental. También para realizar actividades que te causen gran placer.

Geminis (mayo 21-junio 21)

Estás dominado por una sensación agridulce. Por un lado, eres feliz, pero en tu interior, y sin que nadie lo sepa, se esconden secretas penas o un gran agotamiento. Paso a paso vas a ir logrando todo lo que quieres, pero tienes la sensación de que estás pagando un precio demasiado alto. Hoy vas a tener un día bastante placentero.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No te imaginas todo lo que puedes hacer cuando pones toda tu energía interior al servicio de un propósito o una meta que merezca la pena, tanto si es para ti o para las personas que te rodean, solo entonces podrás darte cuenta de porque estás aquí y para lo mucho que puede llegar a servir tu vida.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tendrás un día que irá de menos a más. Quizás no empiece muy agradable, pero irá mejorando según vayan pasando las horas y finalmente terminará de una forma mucho más placentera y feliz. Te despertarás con preocupaciones o tristezas, pero pronto pasará y te vas a ir sintiendo cada vez mejor.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No podrás evitar tener preocupaciones o inquietudes relacionadas con el trabajo o la economía. Con cierta frecuencia tus domingos no suelen días demasiado agradables, porque tú solo eres realmente feliz cuando estás realizando tus actividades laborales diarias y resolviendo todos los problemas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tienes un momento ideal para disfrutar de todas las cosas buenas que te ofrece la existencia, los astros están de tu parte y las circunstancias se pondrán a tu favor para que puedas gozar de paz y felicidad, o como mínimo de tranquilidad, junto a tus seres queridos o simplemente en un ambiente sereno y agradable.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Será un día ideal para viajar, no importa si es por trabajo, por ocio u otra razón. O también podría ser ideal simplemente para tomar contacto con la naturaleza y realizar toda clase de deportes o actividades al aire libre. Pero si no tienes más remedio que estar en casa, entonces no vas a poder parar quieto ni un solo minuto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Al igual que ayer, hoy también tendrás un día de fortuna en el que las cosas saldrán tal como tú querrías. No se puede negar que los astros están de tu parte, pero también es cierto que tú mismo estás en un gran momento espiritual, lleno de alegría y optimismo, o por lo menos más positivo que antes.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tienes fortaleza y aptitud para coronar las más altas metas, pero tus éxitos casi nunca se deben a la suerte o grandes ayudas, sino que son el fruto de grandes esfuerzos y sacrificios realizados a lo largo de muchos meses o años. Pronto podrás lograr una meta laboral importante, que llevas mucho tiempo persiguiendo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Entre ayer y hoy realmente te espera un fin de semana muy activo. Tu mente está llena de proyectos y al mismo tiempo atraviesas un momento de gran actividad, tanto física como intelectual. Quizás hoy no tengas un día tan dinámico como ayer, pero tras tu imagen más relajada o serena le darás vueltas a todo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Un aspecto afligido de Neptuno te dice, nuevamente, que debes tener precaución con los asuntos materiales y las finanzas. Sé prudente a la hora de invertir o tomar cualquier iniciativa importante, o también a la hora de dejar dinero o avalar a algún ser querido. Ahora todo hay que pensarlo muy bien.