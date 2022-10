Aries (marzo 21-abril 20)

Debes saber que el día no saldrá como esperabas o tenías planeado, aunque esto no es por culpa tuya sino más bien de tu pareja o de una tercera persona. Hay peligro de tensiones o peleas familiares y lo mejor que puedes hacer es tomarte las cosas con calma, aunque esa no es tu personalidad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

El día no comenzará bien para ti y te sentirás con bastante triste o melancólico, ya sea con razón o incluso sin ella. Pero no debes temer porque todo cambiará en la segunda parte del día y al final te acabarás sintiendo mucho más feliz e ilusionado, especialmente tras una sorpresa muy grata.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Es un gran día para cultivar las relaciones de todo tipo, tanto las personales como las laborales, y lograrás fácilmente lo que buscas de los demás, y brillarás entre qtus cercanos. También será un momento apto para salir de tu medioambiente habitual, viajar o experimentar algo novedoso.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Cuando aguardas por un día nostálgico o triste, de un momento a otro te encuentras con un día mucho más alegre de lo que habrías pensado, con sorpresas muy agradables y tendrás noticias de una de tus personas más queridas, algo muy inesperado. Y al final se va a convertir en un día fantástico.

Leo (julio 23-agosto 22)

Este será uno de los signos con más suerte del día. Te sentirás lleno de vitalidad e ilusión, tanto si tienes razón para ello como incluso si no la tienes, pero además habrá para ti vivencias y acontecimientos muy alegres con los que, en muchas ocasiones, no contabas. Deja que el destino haga su trabajo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy hay peligro de que vivas este día de forma triste o melancólica, y cuando otros lo estén pasando genial, tú estés entregado a la introversión o a la pena. Además, vendrán a ti malos recuerdos relacionados con las adversidades en la vida amorosa, o meditarás sobre lo que te gustaría tener y no posees.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

En principio este es un día que puede ser muy positivo para ti, con ilusiones que se concretarán en el terreno personal. Pero debes tener precaución porque todo eso podría derrumbarse por culpa de una fuerte pelea o un conflicto familiar, así que si vieras que se agitan las cosas debes hacer todo lo posible por poner calma.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Últimamente, los temas del corazón están teniendo una importancia gigante para ti, aunque no es nada raro teniendo en cuenta tu personalidad apasionada y romántica. Pero debes ser cauto y tomar las cosas con serenidad, porque esperas que este sea un día grato y a lo mejor las cosas no ocurran así.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te aguarda un día feliz e ilusionante, incluso mejor de lo que esperas. Tus seres queridos te sorprenderán y te darás cuenta de lo mucho que te aprecian. Este será uno de los signos más favorecidos hoy, aunque las cosas saldrán de la forma que tú esperas sino que en realidad todo será mucho mejor.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Muchas inquietudes y preocupaciones, ya sea de trabajo, finanzas, temas familiares y otras cosas, no te van a dejar que disfrutes totalmente este día, aunque a los ojos de los demás puede que eso no se observe. Te es muy difícil alejar de la mente los problemas y asuntos pendientes, incluso aunque tengas en conocimiento de que no son de gravedad.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy la Luna estará afligida y tú serás uno de los primeros en percatarse de ello mediante cambios de estado anímico y una tendencia a que, en muchos instantes, la negatividad se adueñe de ti, especialmente en la segunda parte del día. Vive lo bueno de hoy y no pienses en cosas que ahora no puedes arreglar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te levantarás con algo de pena debido a preocupaciones o nostalgias amorosas y no vas a recibir el nuevo día con demasiada ilusión, pero las cosas no son como las esperas y al final obtendrás alegrías que te harán recuperar de nuevo la ilusión y notarás que muchas de tus tristezas no tienen nada que ver con la vida real.