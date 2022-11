Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy tendrás altibajos. Ten mucho cuidado con tus decisiones, ya que influirán directamente en las cuestiones laborales y familiares. En cuanto al amor, te encuentras pleno, disfrutando de la vida y con un futuro muy prometedor con tu actual pareja o en la relación que está por comenzar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Intenta no estresarte tanto. Toma las cosas con tranquilidad. Recuerda, no te ayuda que siempre andes acelerado o con el humor por las nubes. Aunque debes cumplir con tus tareas, no olvides pensar también en tu salud. Esta es una buena hora para practicar un deporte. Mantente activo y no descuides tu alimentación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tienes una gran fortaleza mental . Eres capaz de manejar cualquier situación y afrontar cualquier desafío, aunque esta semana te toparás con muchas emociones que podrían afectarte en lo anímico. El trabajo empieza a agobiarte un poco, así como las responsabilidades. Ante esto, lo mejor es organizarte para que cumplas con cada una de tus tareas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

En tu trabajo las cosas van de maravillas. Tus jefes están muy felices contigo y tu desempeño mostrado. Sigue así y muy pronto tendrás el ascenso que tanto esperas. Una escapada al campo, a una cabaña o al lugar que elijas te servirá mucho para recargar energías. ¿Tienes en mente un proyecto que te beneficiará en lo monetario? Pues hazlo.

Leo (julio 23-agosto 22)

En ocasiones uno quiere hacer cosas, pero cuando no se puede no hay que aferrarse a eso. Cuida el dinero, cuesta mucho esfuerzo ganarlo para que lo gastes en cosas inútiles. Has tenido algunos problemas en el trabajo, pero antes de tomar una decisión es importante que analices todo, la situación y el futuro porque las cosas no están simples.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tu energía es increíble. Eres alguien capaz de brillar por sí solo. Aprovecha esa radiación para hacer grandes cosas en la semana. Eres responsable, que sabe lo que desea, pero también deberás prestar atención a los demás. Toma en cuenta la opinión de la gente que te aprecia y que tiene más experiencia que tú.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

A vecer lo mejor es actuar con discreción. Evita los malos entendidos, y deja atrás las conductas violentas. Recuerda que eres un ejemplo para los demás y sería mejor ofrecer tu mejor rostro. Respecto a tu salud, no bajes la guardia. Tenías algunos problemas y ya los estás olvidando, pero no debes descuidarte.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hay gente a tu alrededor en la que no puedes confiar, ya que desean lo tuyo y eso los lleva a ponerte piedras en el camino. Cuídate y sé muy inteligente. La vida te ofrece una nueva oportunidad para enderezar las cosas que se hayan hecho de mala manera, así que aprovéchala. En temas familiares, estás pleno y con mucho cariño.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Un objetivo que te propusiste está por cumplirse. El sacrificio y las ganas que has puesto traerán su recompensa en los próximos días. Disfruta del premio y de todo lo que vendrá con él. Aprovechando el buen momento, deberías estudiar, ya sea con un curso o algún idioma. Sueles tener buen ojo para lo que haces, busca lo que mejor te convenga.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Deseas un amor que te haga soñar y vivir muchos momentos añorable. Ten paciencia, muy pronto habrá novedades al respecto. Puede ser que alguien aparezca de manera casi sorpresiva. ¿Será alguien del pasado? En cuanto al dinero, las cosas no marchan como quisieras, pero tampoco están tan mal. Administra mejor tus ingresos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Eres alguien soñador, amable y dedicado, lo que trae cosas buenas a tu vida. Pero hay un problema que está afectando tu salud. Recuerda que hay por resolver que dependen de ti. Evita angustiarte de más, resuelve lo que puedes y sigue adelante. Es un buena hora para un pequeño viaje, para convivir con la naturaleza y acercarte a tu familia.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Posees mucha energía, pero no exageres ni te pongas compromisos que no podrás cumplir. Planifica bien las cosas, tus plazos y así quedarás bien. Debes mimar un poco más a tu pareja. Se más amable y considerado en algunos aspectos, ya que no todo es uno o para uno, hay que tener en cuenta a los otros y eso te ayudará.