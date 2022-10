Aries (marzo 21-abril 20)

Tus intereses pueden estrellarse con los de alguien con quien tienes una gran amistad, alguien relevante para tu vida. La suerte está de tu lado y la victoria sería tuya, pero tienes que decidir qué es más importante, si lograr ese triunfo o mantener la amistad de alguien que te ayudó y cuidó en muchos instantes.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Desde hace algún tiempo observas tu entorno laboral con más atención de lo habitual porque conoces que hay una persona que te apuñalará por la espalda, un enemigo oculto. Crees que al fin ya sabes quien es, pero estás equivocado, la persona que piensas no es, y si lo fuera no sería la más peligrosa, detrás hay otra que es mucho peor.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy tienes que cuidarte de los engaños y estafas en general. Pueden ofrecerte algo fantástico y en realidad puedes acabar metiéndote en un problema, sobre todo hoy debes poner ojo en los papeles que tengas que firmar o en cualquier negocio en el que hayas tomado la decisión de poner una suma importante de dinero.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tienes cosas muy positivas a tu alrededor, y personas que te estiman realmente, estás mucho más blindado de lo que crees, pero, pese a todo, te encierras en tu coraza y cada vez te cuesta más abrirte a un mundo y a una vida que están intentando entregarte lo mejor. Es bueno ser cauto, pero debes aflojar un poco.

Leo (julio 23-agosto 22)

Puede ser un día de mucha fortuna para ti, pero no solo porque tengas la posibilidad de obtener triunfos y lograr que todo salga de la forma que tú deseas, sino porque también el destino te cuidará de alguna desgracia o una grave amenaza que podría caer sobre ti y de la que probablemente ni siquiera aún tenías en mente.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy te aguarda un día complicado, pero no porque te vaya a pasar nada negativo, que no es el caso, sino porque emocionalmente cada vez te cuesta más soportar la vida que estás llevando. Tienes una sensación cada vez más gigantezca de estar atrapado, o encarcelado, a una realidad de la que te cuesta mucho trabajo liberarte y que cada vez te agobia más.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No dudes y no sobrepienses tanto, toma de una vez la iniciativa y lanzate a la arena. Todo irá bien, mejor incluso de lo que te imaginas, pero este es el momento de la verdad. El destino te tiene escondido algo muy bueno, pero no se puede comer la nuez sin partir antes la cáscara, por eso ya es hora de salir a batallar por lo que tanto anhelas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Estás ante un día con mucha suerte, o por lo menos bien dispuesto, tanto para los temas laborales y materiales como para la vida íntima, el amor, la amistad o el ámbito familiar y asimismo para tomar cualquier tipo de iniciativa en todos estos ámbitos. Y en particular, el amor o la amistad te brindarán una muy agradable sorpresa.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Cree en tu suerte, que la tienes y bastante. Hoy el día no tendrá buenas perspectivas y todo te hará pensar que se avecinan de forma irremediable grandes adversidades laborales o financieras, pero al final todo habrá sido una pesadilla, te aparecerán ayudas o buenas noticias inesperadas y todo terminará de maravillas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Este va a ser, sobre todo, un día de tranquilidad para ti, un momento de paz tras haber logrado resolver al fin un problema grave o haber alejado de tu vida una potente amenaza relacionada con los temas laborales, financieros o de la vida social. Ahora ya puedes descansar porque todo está quieto y ya nada amenaza tu estabilidad material.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La traición está cerca de ti en el trabajo y debes cuidarte. Se acerca algo positivo para ti, quizás un éxito, un ascenso o un reconocimiento, pero otro te lo intentará arrebatar y llevarse el fruto de tus esfuerzos. Es un momento clave para ti y no debes permitir que nadie se lleve aquello que por derecho te pertenece.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No debes obstinarte en algo que no te conviene o no puedes lograr. En algunos instantes no te conviene poner tanto el corazón y sí deberías escuchar un poco más al cerebro y actuar con más lógica. Ahora debes continuar, abandonar las batallas que no puedes ganar e ir en busca del camino que si te llevará al triunfo.