Aries (marzo 21-abril 20)

Siempre que pongan de tu esfuerzo, tendrán una muy buena jornada. Las energías están de tu lado y la suerte que muchas veces crees que te falta, porque todo te cuesta el doble, hoy sí se acordará de ti y soplará a tu favor. Aprovéchalo en los desafíos que te plantee el día.

Tauro (abril 21-mayo 20)

En un día en el cual te sientes con más ánimo del habitual y con una actitud positiva. Esto no es algo fortuito, ya que los planetas te entregan excelentes configuraciones que te empujan a mirar la vida con mayor optimismo. Los problemas y las preocupaciones se arreglan de buena manera.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El amor tendrá muy buenas noticias, debido a que esas ilusiones que desde hace algún tiempo rondan en tu cabeza, se convierten en realidad. Esto es gracias a que la luna te entrega una muy buena racha. Será un día excelente en este sentido.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Es tiempo de dejar atrás aquellos temores que te frenan y no te dejan ver las oportunidades que la vida te está presentando. Hay veces que es necesario arriesgarse para poder lograr las cosas que deseas y esta jornada te presentará este dilema. No temas y sigue adelante.

Leo (julio 23-agosto 22)

En lo laboral tendrás un muy buen día, gracias a que estás con una paz natural que te ayuda a tomar muy buenas decisiones que te hacen destacar sobre el resto. Lo importante es que la suerte te acompaña gracias a que los planetas están de tu lado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

La vida también consiste en tener momentos malos, los cuales te enseñan a darte cuenta con quienes cuentas y con quienes no. Sufrirás la decepción de una persona que considerabas cercana, pero no te preocupes, porque no necesitas gente así a tu lado y es mejor que no te frecuentes con ellas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Estás pasando por una situación algo compleja, pero el destino te ha olvidado y hoy te mandará una gran ayuda que agradecerás mucho. Es un buen día para conocer gente nueva que le aporte colores diferentes a tus jornadas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te tomas muy a personal las críticas que te hacen, lo que te hace errar el fondo de lo que te dicen. Si la gente te está entregando consejos no es por tu mal, al contrario, es que se preocupan por ti buscan que mejores en todo aspecto. Toma las palabras y saca lo mejor de ti.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Es un día de agradables sorpresas, con una muy buena noticia que te espera a la vuelta de la esquina. Después de algunos problemas que te tuvieron sumergido en tristeza, hoy comienzan a quedar en el pasado. La alegría que te caracteriza vuelve a tu alma.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

A veces llegan esas jornadas en las que te sientes más melancólico de lo habitual, por lo cual estarás reflexionando de sobre manera en cuál es el problema que te tiene así, pero la verdad es que no existe un motivo real, ya que solo es un día en el que la vida te quiere hacer reflexionar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La suerte vuelve a caminar contigo de la mano. La vida está llena de altos y bajos, pero en este momento te encuentras en lo alto, por lo que debes disfrutarlo antes que el planeta gire y te encuentres abajo nuevamente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Las situaciones malas tienen el fin de enseñarnos y a ti te han pasado algunas de las cuales sacar mucho en limpio. No cometas el mismo error del pasado de confiar en quienes ya te han traicionado. No todos tienen la misma bondad que tú entregas.