Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Quizás no te levantes tan animado y con ganas de luchar como otras veces, pero tu voluntad y tus instintos guerreros se impondrán. Tras unos comienzos del día poco agradables, al final lograrás dar la vuelta a la situación y terminará como un día bueno y exitoso.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Hoy la suerte va a estar de tu lado, la cual no solo te traerá realizaciones o satisfacciones en el trabajo y otras cosas materiales, sino que además puede ser un día bastante feliz en los asuntos personales o sentimentales donde te vas a llevar una alegría inesperada.

Geminis (mayo 21-junio 21)

Te sientes atado a una situación íntima o familiar de la que no puedes salir en tu vida y esa es la causa de muchos bajones emocionales que vienes teniendo de un tiempo a esta parte. Pero el destino ha puesto esto en tu vida, porque debes aprender algo y no porque quiera causarte agobios en vano.

Cáncer (junio 22-julio 22)

En muchos momentos del día de hoy tendrás la sensación de estar luchando en vano y quizás dudes de ti mismo o de tus propósitos. Pero esas son las trampas que te pone tu inconsciente para que no luches y renuncies a liberarte de temores y dependencias. Indica que vas por el camino correcto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te espera un día afortunado e inspirado, de alegrías o realizaciones en tus asuntos laborales y con la sensación de que todo sale como tú deseas. Tendrás suerte y estarás acertado si debes tomar alguna iniciativa o una decisión de cierta importancia. También la vida íntima te dará satisfacciones.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tendrás nuevas oportunidades, incluso la vida te podría traer una sorpresa inusualmente favorable en diversos asuntos como por ejemplo en los laborales. Sin embargo, tú mostrarás cierto recelo o desconfianza y hasta incluso podrías dejar pasar una valiosa ayuda que hoy te está brindando el destino.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es el momento de hacer realidad alguno de tus sueños más deseados, o quizás de dar un paso importante para que esto suceda muy pronto. Tras muchos días de tensión o incertidumbre, hoy tendrás sobre todo una sensación de paz y descanso. Pero asegúrate de consolidar aquello que consigues.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy tendrás un día ideal para volcar todas tus energías en los asuntos laborales y sobre todo financieros. La suerte estará contigo si tienes que enfrentarte a alguna decisión relacionada con dinero o negocios. Sin embargo, podría ser un día algo más solitario o melancólico en los asuntos personales.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La suerte nunca te abandona y cuando creas que has sufrido una amarga traición o un doloroso desengaño no vas a tardar mucho en descubrir que todo esto ha sucedido para alejar de tu vida a personas que no te convienen. Pronto renacerás con gran éxito, pero esa otra persona se oscurecerá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

La Luna se hallará en situación desfavorable para ti y sin querer puedes sacar el lado más sombrío de tu carácter, e incluso aunque no lo muestres en el exterior, interiormente te sentirás agobiado por mil tensiones o preocupaciones que por fortuna no se desarrollarán y pasarán pronto.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Tendrás un buen día si es que ponen de tu parte. Con razón o sin ella te sentirá optimista y motivado para enfrentarte a los asuntos y problemas que te pongan por delante, además el destino te dará la razón, por lo que también vas a gozar de una moderada suerte, junto con alegrías familiares.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te enfrentarás con un problema y, lo que en principio parecía un día tranquilo, al final será de esos días que tienes que ir con la lengua fuera. La buena noticia es que terminarás resolviendo los problemas, tanto si son de trabajo como si afectan a tu vida íntima.