River Plate derrotó por 2-1 a Colo Colo en el Duelo de Leyendas en el estadio Monumental de Santiago. Uno de los tantos del cuadro Millonario lo marcó Marcelo Salas, quien es un ídolo de la institución.

Sin embargo, el Matador también es ídolo de la Selección Chilena. Pese a la rivalidad deportiva por ser un referente de Universidad de Chile, el público del estadio Monumental aplaudió al delantero cuando dejó el campo de juego, reconociendo su aporte al fútbol chileno.

Entreno prácticamente todos los días, pero fútbol no jugaba de marzo que había un partido, una actividad en el Nacional. Ahí entré un rato, ahí no jugué nunca más.

Salas felicitó a los hinchas Albos que asistieron al Monumental. “Agradecer y felicitar a la gente de Colo Colo, porque fue muy respetuosa. Yo también lo fui durante toda mi carrera y lo sigo siendo. Qué bueno que la gente haya disfrutado y en lo personal también me sentí muy cómodo”, dijo en conversación con TNT Sports.

El Matador valoró el comportamiento del público: “Generalmente hay un par de pifias, es parte de, pero en general la gente se portó muy bien y les mando un saludo a ellos”.

Marcelo Salas da las gracias por la buena recepción de los hinchas de Colo Colo en el Monumental. (Foto: Photosport)

Marcelo Salas revela que juega “super poco” fútbol

No se nota, pero Marcelo Salas reveló que no juega muy seguido al fútbol: “Juego super poco, pero sí me estoy preocupando de mantener la parte muscular, para la vejez, lo que viene después. Me sentí muy cómodo”.

También valoró que no sintió molestias físicas: “Hoy día, no me molestó la rodilla que es lo que generalmente molesta y me sentí bien. La primera estuvo buena, vi a Villar que achicó al primer palo, traté de pegarle al segundo palo, pero tapó muy bien”.