Carlos Darwin Quintero se ha convertido en la gran figura del América de Cali en lo que va de la presente Liga Colombiana, rendimiento que ha generado que la fanaticada de los 'Diablos Rojos' le estén agarrando mucho cariño al experimentado futbolista, pero esta admiración no solamente se la ha expresado la hinchada americana, sino que la de otros clubes del FPC.

Quintero ha sido tan influyente en el 'rojo', que en los momentos cuando no ha estado en el campo de juego, se siente su ausencia y el equipo no rinde de la misma manera, como quedó evidenciado en el último compromiso que terminó en igualdad contra Jaguares de Córdoba, que tras su salida del campo, le 'Mecha' se vio confundido y si capacidad de generar oportunidades de gol.

Darwin habló en una entrevista para el programa 'Zona Libre de Humo', allí se refirió a su actualidad, pero tocó un curioso tema, en el que dejó a más de uno contento, debido a que destacó que la hinchada del Deportivo Cali lo tiene muy sorprendido, porque le han mostrado mucha admiración y respeto, algo que tal vez no se esperaba, teniendo en cuenta la rivalidad de las dos instituciones.

"Es normal que caigan los chiflidos cuando juegas en el rival, la gente no te va a querer. Mirá que sí estoy sorprendido por la cantidad de hincha del Cali que me ha mostrado su cariño diciéndome que juego muy bien, que me felicita, entonces lo que se dice en la cancha ahí se va a quedar", confesó al actual figura del América de Cali.

Ahora Carlos Darwin le caerá muy bien los días de descanso que tendrá el equipo, que volverá a jugar hasta el 11 de abril contra Águilas Doradas, ya que el técnico Alexandre Guimaraes confesó que al jugador se lo estaba cuidando para que no se recargara, es por esto que no jugó los partidos completos.