Pese a que no existe algo oficial por parte del club o el jugador, River Plate ya habría adelantado un turno más en el consultorio médico para una nueva revisión. Existiría la posibilidad para James Rodríguez y todo dependería de lo que suceda en la Copa Libertadores. Si el equipo sigue en camino, es probable que se la jueguen con el 10 en el mercado.

Por otra parte, en TyC Sports revelaron lo que sería la ‘prueba reina’ que colocaría a James Rodríguez como jugador de River Plate. El periodista Juan Cortese comentó el detalle que no puede pasar desapercibido. Sucedió durante la revisión médica de Marcos Acuña, jugador que se une al elenco dirigido por Gallardo.

James Rodríguez flota en un mar de incertidumbre. Además de la versión de River Plate, la Fiorentina de Italia también estaría detrás del fichaje del colombiano. El club de La Toscana habría recibido en sus oficinas el ofrecimiento para iniciar negociaciones con el astro colombiano. De momento, no se conocen mayores detalles sobre esta posibilidad.

No es una negociación fácil, pues se sabe que el deseo de James Rodríguez es volver al fútbol de Europa y a una de las mejores Ligas del mundo. Luego de ser considerado el MVP de la Copa América 2024, sonaron algunos nombres como el de Lazio de la Serie A de Italia o el Celta de Vigo de España, país en el que estuvo en días pasados y se le vio entrenando junto a Juan Guillermo Cuadrado.

