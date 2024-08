Andrés Llinás confesó la gran amistad que tiene con un referente de Santa Fe

“A Millán. Lo conozco últimamente, se me hace un crack, una gran persona, nos entenderíamos muy bien dentro del campo. También nos unimos para jugar Play”, dijo Andrés Llinás en diálogo con Clara Támara en Win Sports.

Además de colocarlo en la Selección Colombia, Andrés Llinás describió la “gran persona” que es Julián Millán, ha tenido la oportunidad de conocerlo últimamente y confesó que se entenderían muy bien en la cancha. Más allá de la rivalidad que se tiene por Santa Fe vs. Millonarios, los dos centrales dan una muestra de fútbol en paz.

En diálogo con Win Sports, a Andrés Llinás le preguntaron a quién convocaría a la Selección Colombia que estuviera en el fútbol colombiano y no en Millonarios. Sin dar muchos rodeos, confesó que Julián Millán sería su elegido, pues tiene condiciones para ser un “capo” en la defensa y conoce sus condiciones en la cancha. Este central zurdo vivió uno de los capítulos más tristes en la historia de Santa Fe, pues falló el penalti que le dio el título al Atlético Bucaramanga en junio pasado.

Llinás se mentaliza en los próximos juegos de Millonarios, donde hará de visitante y la localía será en Villavicencio, ya que El Campín de Bogotá no se podrá usar por el Mundial Sub 20 Femenino. Andrés es clave en la zona defensiva y su voz es cada día más importante en el equipo azul.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.