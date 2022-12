América de Cali sorprende al FPC luego de convertirse en el equipo colombiano que más ganancias generó durante el año 2022. Fueron temporadas del equipo rojo para el olvido a nivel deportivo, pero en lo financiero, parece que arrasó con todo y sacó muy buenos balances económicos.

Vale resaltar que América de Cali no tuvo buenas temporadas en la Liga Colombiana, no pudo ser altamente competitivo. Todo fue andando mal con Juan Carlos Osorio y con Alexandre Guimaraes se vio una mejora futbolística, pero eso no fue suficiente para al menos meterse en la final del segundo semestre.

En medio de este panorama y con el 2023 enfocado en el objetivo del título en la Liga y sin participación internacional a la vista, América de Cali dio un verdadero golpe sobre la mesa, pues según la Superintendencia de Sociedades, fue el equipo colombiano que más ganancias generó durante el año 2022.

Así lo adelanta el periodista Carlos Arturo 'Petiso' Arango, quien comparte en Twitter los balances de la Superintendencia de Sociedades. Tras América de Cali, está Junior de Barranquilla y en la tercera posición se ubica Unión Magalena. Por su parte, Deportivo Cali es el club que más pérdidas registra.