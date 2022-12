América de Cali hizo oficial la contratación del mediocampista argentino Franco Leys, el cual se convierte en el primer fichaje del cuadro vallecaucano, de cara a lo que será la temporada del año 2022.

El futbolista habló por primera vez como futbolista americano, allí reveló los motivos por los que decidió jugar en los 'Diablos Rojos', asegurando que es uno de los clubes más grandes del país, a pesar de no estar siguiéndolo y no conocer su actualidad.

"Primero porque es un club muy grande, apenas me dijeron el nombre, ya lo conocía por ser uno de los más grandes de Colombia. Obviamente, no lo seguía ni nada, pero el nombre de América de Cali me sedujo, sabía que era muy grande y me sorprendió que se fije en mí", dijo Franco en una entrevista para Antena 2.

El futbolista, que viene de ser campeón de la Copa Argentina con Patronato, aseguró que hizo todo lo posible por llegar al América y agradeció al club por tenerlo en cuenta.

"Hice todo lo posible desde mi parte para que se diera esa llegada al club y vamos a correr con esa responsabilidad, vamos a tratar a responderle al club de la misma manera por la confianza que me brindó".

Leys llegará en el mes de enero a la ciudad de Cali, para firmar contrato, presentar exámenes y sumarse a la pretemporada americana.