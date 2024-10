“Está on fire (Durán). Esta temporada vino con otra mentalidad y está trabajando muy duro para ponerle presión a Watkins. Estoy seguro de que pueden jugar juntos. La primera pelota que tocó, le anota a Neuer, que es uno de los mejores de la historia. Imagínate”, dijo Dibu Martínez sobre Durán.

Sin duda, una de las figuras de la fecha de la Champions League, lo que también permite elogios por doquier en Inglaterra y Europa. Dibu Martínez, titular en Aston Villa, no se guardó nada y volvió a elogiar a Jhon Durán, incluso lo coloca entre los mejores del mundo tras batir a Manuel Neuer y una muy mala salida.

Le da la vuelta al mundo y en los hinchas de Aston Villa no hay otro tema en común que Jhon Durán, el hombre de los segundos tiempos y de las soluciones cuando todo parece perdido. En este caso, se daba casi por confirmado un 0-0 en Villa Park, pero el ingreso del colombiano lo cambió todo y al minuto 78 decretó el 1-0 final. Un golpe muy fuerte para el Bayern Múnich en Inglaterra.

