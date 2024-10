La remodelación del nuevo estadio El Campín tiene a la expectativa a Millonarios, Santa Fe y todos los hinchas de los equipos capitalinos. El contrato de concesión de la Asociación Público – Privada (APP) que se desarrollará durante casi cuatro años tendría cambios para los clubes de la capital que no ven con buenos ojos.

Si bien, para los aficionados y el público en general, la experiencia será mejor, todo parece indicar que para los clubes es diferente. Los equipos están a la espera de lo que será el nuevo contrato y por ahora no lo han recibido.

El grave problema que se le viene para Millonarios y Santa Fe con el nuevo Campín

Según lo conoció Bolavip, hubo un cambio de condiciones del arrendamiento por parte de los encargados de la APP del nuevo estadio, no han enviado los nuevos contratos y el contexto no beneficiaria ni a Millonarios ni a Santa Fe. Las nuevas imposiciones que quieren poner los administradores representarían pérdidas económicas para ‘embajadores’ y ‘cardenales’, algo que no están dispuestos a asumirlas.

Por ahora, podría estar en riesgo la continuidad del arrendamiento de El Campín para los equipos de Bogotá. Se espera que en los próximos días o semanas puedan llegar a un acuerdo con los clubes, pues las opciones son reducidas para ambos.

¿Cuánto demora el proyecto del nuevo estadio El Campín?

Según lo informó el distrito, “el proyecto se desarrollará en dos etapas: una fase pre constructiva que durante el primer año operará la infraestructura existente, mientras se tramitan las licencias y permisos respectivos.

La fase de construcción, de aproximadamente 3.5 años, del nuevo estadio se realizará por etapas con la demolición y construcción de cada tribuna: primero se demolerá la tribuna oriental y se construirá la nueva gradería, y así con las restantes.

Este proceso por etapas se ha realizado en otros estadios del mundo, lo que permite garantizar la continuidad de las actividades deportivas y culturales”.