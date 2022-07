América de Cali no la pasa bien y prende las alarmas por el bajo nivel que está presentando en la Liga Colombiana II-2022. El equipo rojo no es claro yendo al ataque y le cuesta darle trámite a la pelota. Todo queda mucho más complicado luego del empate ante Cortuluá, donde no se le vio bien.

Además de la manera de jugar y las pocas opciones de gol, aparece un lapidario dato que condena al técnico Alexandre Guimaraes, quien avanza en su segundo ciclo con el equipo rojo, luego de gritar campeón en 2019. El técnico no le ha encontrado la forma a un equipo bastante desgastado tras el tiempo con Juan Carlos Osorio al mando.

América de Cali necesita levantar cabeza lo más pronto posible para entrar en la pelea e ingresar a los ocho de la Liga II-2022, luego del desastre del semestre pasado. El club rojo tiene dos partidos aplazados y en los dos jugados, suma dos empates, contra Envigado y Cortuluá.

El dato que lo condena es que ya cumple 10 partidos oficiales con América de Cali y solo acumula una victoria, en la fecha 20 de la Liga pasada. Un punto de 30 posibles, lo que agudiza la crisis. Liderado por Adrián Ramos en la cancha, el equipo rojo espera salir adelante en este torneo.