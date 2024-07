Cabe recordar que Daniel Muñoz es uno de los jugadores mejor cotizados tras la Copa América 2024. Su actuación como lateral en la Selección Colombia le permitió llegar a una valorización de 23 millones de euros en el mercado, según Transfermarkt. Por ahora, sigue en el Crystal Palace, pero no se descartan ofertas.

Una de las grandes figuras de la Copa América 2024 aprovechó los días que tiene de vacaciones tras el subtítulo en Estados Unidos y fue a la popular del Atanasio Girardot de Medellín a alentar al equipo de sus amores. Daniel Muñoz se dejó ver en las gradas y no paró de cantar. Era necesaria la voz de los fanáticos en las gradas, pues al frente estaba un eterno rival de Atlético Nacional.

