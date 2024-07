El futuro de James Rodríguez, una vez más, es toda una incógnita. Aunque vivió un gran momento con la Selección Colombia en la Copa América 2024, volvió a la realidad de clubes con una decisión contundente. Su futuro con Sao Paulo en Brasil estaba zanjado antes de que partiera a la concentración de la Tricolor. No jugará en un equipo donde no lo quieren y eso se lo dejó muy claro Luis Zubeldía. Ahora hay una posibilidad de volver a Europa, pero no es una gestión sencilla.

El ’10’ de la Selección Colombia nuevamente está sin contrato y está en la libertad de firmar con cualquier equipo. Ya firmó la rescisión de su contrato con Sao Paulo y afrontará el actual mercado de pases con una buena carta de presentación. Fue elegido como el MVP de la Copa América 2024, donde mostró toda la jerarquía de su fútbol. Este es el pase que tiene para conseguir una oferta que lo devuelva al fútbol de Europa. Es su deseo, pero no será sencillo de cumplir. Un equipo ya le habría cerrado las puertas.

A Bola: “James quiere volver a Porto, pero el negocio es casi imposible”

Hace 10 años fue cuando se concretó el paso de James Rodríguez al fútbol de Europa. Fue en esa época cuando el FC Porto avanzó con una oferta de 5 millones de euros para sacar al colombiano de Banfield. Eran épocas distintas y el fútbol del mediocampista apenas estaba aflorando. Era un gran negocio para el equipo luso, en todo el sentido de la palabra. Tres años después fue vendido al AS Mónaco por 45 millones de euros. Una de las mejores transacciones en la historia de esta institución.

Por ese pasado es que todavía hay un vínculo. James Rodríguez estaría buscando la posibilidad de volver a Europa con el equipo que lo lanzó al estrellato. Según informó el medio ‘A Bola’ de Portugal, el colombiano habría informado sobre su interés por volver al ‘Dragão’. Lastimosamente, hoy el contexto del club es totalmente diferente al de hace 10 años.

En la misma información, aseguran que esta operación es casi imposible de cerrarse. Si bien las cosas pueden cambiar hasta el 31 de agosto (que se cierra el mercado), indican que la situación financiera del FC Porto no pasa por su mejor momento. Han tenido que apretarse el cinturón e imponer límites salariales para normalizar su economía. Fichar a James Rodríguez significaría salirse de ese plan y la dirigencia no va a hacerlo bajo ningún concepto.