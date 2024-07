El penalti de Edwin Cardona desató la euforia de David Ospina, quien fue visto en uno de los palcos del Atanasio Girardot y celebró como un hincha más. No hay duda de su amor por el club verde, mismo que lo vio nacer como profesional. Ospina debutó con Nacional en la primera división de Colombia en el año 2006 y luego de ser campeón del FPC, pudo dar el salto a Europa y comenzar su camino en la Selección Colombia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.