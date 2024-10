Este 2-0 le permite ser líder parcial en la tabla con los mismos puntos de Once Caldas, que enfrenta a Alianza FC a segunda hora. Si el club de Manizales gana o empata, el ‘Escarlata’ quedará segundo.

La segunda parte fue un trámite para América de Cali, que no sufrió situaciones peligrosas de gol. Solamente, se abona el remate en el palo de Henry Plazas, quien habría podido descontar en el marcador.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.