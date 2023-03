El entrenador no ocultó su inconformidad y mandó un claro mensaje.

América de Cali consiguió una importante victoria en condición de local ante Alianza Petrolera, resultado que mantiene al cuadro 'rojo' en la parte alta de la tabla de posiciones y lo deja con tranquilidad para lo que serán los próximos dos partidos que jugará en menos de 7 días, primero ante el Junior de Barranquilla y después el clásico ante el Deportivo Cali, tema del que habló el técnico Alexander Guimaraes, el cual expresó un inconformismo.

Tras finalizar el duelo ante Alianza, el entrenador de los 'Diablos Rojos' no ocultó su molestia por lo seguidos que serán los dos juegos que vienen, quejándose por la falta de tiempo que tendrán los futbolistas ante dos rivales que serán muy intensos, ya que están obligados a ganar porque se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones del campeonato.

"Si no jugáramos entre semana y si el clásico tuviera las 72 horas que avala la FIFA para poder jugar, que no las tenemos… Hay que tener especial cuidado con algunos jugadores, ya sea que vienen de lesión o porque vienen de no tener muchos minutos. Al ritmo que nosotros estamos queriendo, tenemos que hacer esos cambios. Para mí los que entraron, entraron bien y nos ayudaron a ganar", dijo Guimaraes.

Sobre el partido contra los petroleros y la falta de precisión, el DT de los 'escarlatas' indicó: "Nos ha comido un poco la ansiedad y de ahí vienen las imprecisiones. En el camerino corregimos algunas situaciones y el equipo controló más el juego con y sin balón y a mi criterio lo hicieron bastante bien".

Cabe recordar que el duelo del América ante Junior será el próximo jueves 23 de marzo a las 810: PM, en el estadio Pascual Guerrero, mientras que el duelo del clásico contra el Deportivo Cali, será el domingo 26 de marzo a las 5:30 PM en el estadio Deportivo Cali de la ciudad de Palmira.