El Fútbol Colombiano se ha visto envuelto en varias oportunidades por escándalos y polémicas que lo han dejado mal parado a nivel nacional e internacional. En la época del narcotráfico hubo varias versiones en las que el balón no fue el protagonista, así lo revela Fernando Panesso, exárbitro que le ofrecieron dinero para favorecer al América de Cali.

Según cuenta el exárbitro en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol, el 17 de diciembre de 1993 recibió una millonaria oferta para favorecer al cuadro ‘escarlata’ en la disputa por el título de la Liga Colombiana.

“Viajé a Medellín, regresé a Bogotá para desplazarme a Barranquilla y en circunstancias especiales se me acercó una persona a ofrecerme una plata para que ganara el América, era una plata considerable, en ese momento eran $30 millones de pesos”, relató Panesso.

“yo le dije que no, que yo no quería recibir plata, que iba solo a hacer mi trabajo, a ganarme la plata de mis honorarios, pero que no me interesaba recibir nada”. Aseguró que recibió una amenaza por parte de dicho sujeto: “espero que si no recibe acá, no reciba allá en Barranquilla porque va a tener problemas”.

Finalizó aclarando que hizo un buen trabajo y que por eso es recordado hasta el día de hoy: “Este partido tuvo varias circunstancias que me llevó a ser uno de los mejores árbitros de Colombia, esa final todavía es recordada por todo el país”. En algún momento temió por su vida, “el miedo de tener esa gente vinculada con el tema del fútbol, la tentación de tener un dinero fácil, eran muchas cosas del momento, pero todo eran cosas de tener principios”.