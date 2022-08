Son muchos los jugadores históricos en el Fútbol Colombiano, pero son pocos los que logran estar en lo más alto de los equipos más grandes del país. América de Cali es uno de los clubes donde todos los futbolistas quieren tener una oportunidad para dejar huella, pero son contados con los dedos, los que logran quedar en el corazón de los hinchas.

En entrevista con Cracks Colombia, uno de los jugadores americanos referentes en los últimos años, se confesó y contó algunos de los secretos más íntimos. El volante es recordado y querido por toda la hinchada americana. El exjugador de Boca Juniors y la Selección Colombia no se guardó nada y dio a conocer uno de sus mayores anhelos.

“Ser técnico de América”, respondió Fabián Vargas al preguntarle por un sueño que le hace falta por cumplir. El campeón de Copa América con la Selección Colombia fue claro y contundente al responder pensando en un futuro.

Vargas también contó varias anécdotas de sus inicios como futbolista y lo complicado que fue llegar a la profesional siendo jugador bogotano: “No ha sido fácil, somos pocos los jugadores bogotanos que hemos llegado al profesionalismo, pero eso me lo dio la pasión, las enseñanzas de mi familia, sabía que tenía que ir por todo. He trabajado por posicionar el fútbol bogotano. A nosotros nos tocaba comprar los guayos en el Restrepo, no teníamos las marcas de hoy en día, hubiera sido algo motivante”.

También se refirió al único título que tiene la ‘Tricolor’ de mayores: “la Copa América es el único título y no se le ha dado la importancia que debería tener, cada año que pasa la gente se da cuenta la importancia y lo difícil que fue conseguirlo. Quedamos en la historia del fútbol de Sudamérica y eso nadie nos lo va a quitar.”

Por otra parte le envió una indirecta a varios periodistas que son críticos del combinado nacional: “los que empiezan a criticar son los que están sentados con un micrófono, no hicieron absolutamente nada en la vida, yo los quisiera ver con un balón o de técnicos a ver sí es tan fácil como sentarse a hablar. Hay que ver de quién viene esa crítica y qué tanto fue lo que consiguió en la vida como para menospreciar los logros de los demás”.

Por último, reveló una anécdota que nadie conoce sobre el día que Boca Juniors perdió la final de Copa Libertadores con Once Caldas en Manizales: “ese día en el vestuario jugamos fútbol-tenis antes del calentamiento, en ese juego un compañero rompió un espejo, para los argentinos que son cabaleros fue algo terrible, el vestuario quedó en silencio. En el calentamiento se lesionó Schelotto, no empezó bien el partido, pero tampoco terminó bien, fue algo que afectó a los compañeros, pero no es excusa, Once Caldas ganó muy bien”.