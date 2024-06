Atlético Nacional avanza en su reestructuración y no pierde tiempo en el mercado de pases. Da otra bomba, con la idea de romper por completo la ventana de transferencias del FPC. El equipo verdolaga se mueve y busca los mejores elementos para volver al ruedo lo más fuerte posible tras el fracaso en el primer semestre de 2024, donde quedó fuera en la fase previa de la Copa Libertadores y en el ‘todos contra todos’ de la Liga Colombiana de manera prematura.

Ya es oficial. Luego de los rumores, acercamientos, papeles, acuerdos verbales y viaje a Medellín, Jorman Campuzano fue oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional. El volante firmó su regreso no sin antes haber efectuado la renovación de contrato con Boca Juniors. Estará en el club verdolaga a préstamo por un año con opción de compra.

A través de las redes sociales, Atlético Nacional oficializó el regreso de Jorman Campuzano, que tras varios años en Argentina, vuelve con el único objetivo de ser campeón con el gigante paisa y jugar la Copa Libertadores 2025. Sin duda, un gran refuerzo para el fútbol colombiano, pues estamos hablando de un futbolista que estuvo en la fila de volantes centrales de la Selección Colombia.

Tras el video de presentación, Jorman Campuzano dio sus primeras palabras, donde se vio feliz por volver al club que le dio protagonismo en Colombia y el exterior. Dice que se siente como en casa y peleará por la titular con Robert Mejía y Jhon Duque.

Jorman Campuzano, volante de Nacional.

Primeras palabras de Jorman Campuzano como nuevo jugador de Nacional

“Nacional es mi casa, y uno siempre cuando está en casa es feliz. No lo pensé, de primera cuando recibí la llamada vine a disfrutar de Nacional, de lo que viví y quiero que mi familia lo viva también”, dijo Jorman en rueda de prensa.

“Volver es ser feliz otra vez. La felicidad no tiene precio. Es un sacrificio que hago al venir acá, la institución me dio la mano cuando más lo necesité. El proyecto también me seduce, se están haciendo las cosas de la mejor manera y se nota. Quiero ser parte de esto”, agregó Campuzano.