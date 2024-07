La Selección Colombia sigue dando de qué hablar en la Copa América 2024. En esta ocasión, fue Dorival Júnior, entrenador de Brasil, quien se rindió ante la Tricolor y eligió a sus favoritos para ganar el título del torneo continental. Todo antes del gran duelo que tendrán de cara a definir quién clasificará a los cuartos de final como líder del Grupo D.

En el primer turno de la segunda fecha del Grupo D, Colombia saltó a la cancha del estadio State Farm para enfrentar a un equipo de Costa Rica que venía de sacarle un empate a Brasil. A priori, iba a ser un partido muy cerrado para el equipo colombiano, pero al buen juego le agregaron paciencia, y clasificaron a los cuartos de final.

Luis Díaz abrió el marcador con un gol de penalti al minuto 31 del primer tiempo. Luego, Dávinson Sánchez puso el dos a cero parcial al minuto 14 de la segunda etapa y la magia de James Rodríguez apareció tres minutos después con una asistencia para que Jhon Córdoba decretara el tres a cero final. Una nueva muestra del fútbol de la Selección Colombia que haría reaccionar al DT de Brasil.

Con el triunfo contra Costa Rica en la Copa América, Colombia no solo llegó a 25 partidos invicto, 22 bajo la era del entrenador Néstor Lorenzo, también alcanzó un récord que solo tenía Brasil en la historia del fútbol sudamericano. Ahora, la Tricolor comparte con el equipo brasilero la racha más larga de victorias (10) para una selección sudamericana.

La celebración del primer gol de Colombia vs. Costa Rica. (Foto: Imago)

Brasil llegará al partido contra Colombia del martes 2 de julio a las 8:00 P.M. con un poco más de aire en la camiseta al ganarle a Paraguay por cuatro goles a uno. Luego de esta victoria, al entrenador Dorival Júnior le preguntaron en conferencia de prensa por la Tricolor y sorprendió por el nivel al que llevó los elogios.

El DT de Brasil usó a Colombia para explicar el cambio en el fútbol mundial

“Colombia ha mostrado resultados importantes llamando la atención en nuestro continente con grandes jugadores repartidos en grandes equipos alrededor del mundo. Creo que se está dando una evolución muy grande, no solo Colombia viene haciendo esto, sino que lo estamos viendo aquí con Venezuela y varias selecciones. Creo que el orden del fútbol mundial viene cambiando desde hace unos años. Ahora no sólo aquí, también en Europa, en Asia y en el mundo árabe. Ustedes (periodistas) pueden ver que los equipos de hoy son muy difíciles de ganar, partidos muy competitivos y sorpresas. Tendremos un partido (contra Colombia) de altísimo nivel, jugadores que ya se conocen y se enfrentan con cierta frecuencia, equipos pasando por diferentes momentos, pero no tengo ninguna duda de que Brasil hará un gran partido, un partido de mayor nivel que los de estos dos juegos iniciales y jugando con un poco más de propiedad que en este”, afirmó el DT de Brasil en conferencia de prensa tras el triunfo contra Paraguay.

Dorival Júnior puso a la Selección Colombia al nivel de Argentina

Antes de lo que será el partido que definirá quién clasificara de primero en el Grupo D, Dorival Júnior puso a Colombia al nivel de la Selección Argentina. “Argentina, por ser campeones de la última Copa América y del Mundial, un equipo que merece mucho respeto y atención. La Selección Colombia ha ido creciendo de forma temible, al igual que la Selección de Uruguay que viene haciendo un gran trabajo desde hace tiempo, incluso con una base muy fuerte. Por eso Brasil para mí va entrando de a poco en esa misma lista. Siempre ha sido muy respetada, y cuando mencioné que esta vez sería la primera Copa América en la que Brasil no entraría como favorito para este logro, era una realidad y tenemos que afrontarla con base a nuestros últimos resultados”, respondió el entrenador brasilero cuando le preguntaron por los favoritos para ganar la Copa América 2024.