Millonarios es uno de los equipos que más se ha movido en el mercado de fichajes de la Liga Colombiana, no solamente por los jugadores que reforzarán la plantilla, sino que también por los que no seguirán, en donde algunos de ellos saldrán en condición de préstamo, pero otros no tendrán más vínculo con el club.

El primer semestre del 2024 dejó muy malas impresiones en la dirigencia, hinchada y cuerpo técnico dirigido por Alberto Gamero, es por esto que ante el pobre rendimiento de varios jugadores, los directivos de Millos tomaron la decisión de salir de algunos futbolistas que ya cumplieron su ciclo, uno de ellos un referente.

Larry Vásquez se despidió de Millonarios

Finalmente, se confirmó que el mediocampista Larry Vásquez no continuará en Millonarios de cara al segundo semestre, es por esto que el futbolista llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato, es por esto que el jugador que fuera campeón y marcara el penal del título ante Atlético Nacional, se despidió del club y la afición.

“Llego la hora de decir hasta pronto. Es difícil tener que dejar un lugar donde mi familia y yo hemos sido completamente felices, pero a través de la vida Dios nos enseña que él tiene el control y estamos bajo su protección. Gracias mi querido Millonarios por hacer parte de su historia, es un sueño de niño que se hizo realidad, un amor recíproco que nos dio muchas alegrías”, dijo Larry por medio de su cuenta de Instagram.

Larry Vasquez de Millonarios en la final entre Millonarios y Atlético Nacional por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023. Foto: VizzorImage/ Gabriel Aponte.

Y después concluyó: “A mis compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club total admiración e infinitas gracias. Nada hubiera sido posible sin la ayuda de ustedes. A la grande hinchada azul, gracias por su ferviente amor y su apoyo incondicional, siempre mis respetos. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar en el camino. SML”, fueron las palabras que conmovieron a los hinchas de Millos.

¿En dónde jugará Larry Vásquez?

El volante seguirá su carrera en el fútbol colombiano, convirtiéndose en uno de los refuerzos del actual campeón, Atlético Bucaramanga, equipo con que ya tendría todo acordado para ser su nuevo jugador, por lo que será presentado en las próximas horas, como una de las vinculaciones del equipo de Rafael Dudamel, que buscará la defensa del título.