Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, habló de la confección de la nómina roja para la temporada 2023, no dio muchos detalles, pero sí enfatizó que se armará conforme al presupuesto. Actualmente, el club rojo espera levantar cabeza y volver a pelear el título en diciembre de 2022.

En sus palabras, Tulio Gómez se refirió a los jugadores que actualmente están en América de Cali y las lesiones que a varios los ha alejado de las canchas, dejó la puerta abierta para renovaciones, incluso, algunas salidas, pero que eso aún no se ha establecido. En este club se centran en cerrar el 2022 de mejor manera.

En diálogo con Banda Deportiva, Tulio Gómez ratificó que quiere lo mejor para América de Cali y fue claro al hablar del presupuesto del equipo. Es de suponer que 'Los Diablos Rojos' no quieren, por ahora, invertir dinero en fichajes costosos, buscará en la cantera y algunos otros que puedan aportar acorde al dinero que se tiene.

Tulio habla de la nómina 2023 de América de Cali

"Nosotros siempre buscamos buenos jugadores y acordes a nuestro presupuesto, porque no podemos reventarnos, ser campeones y quedar quebrados; debemos estar estables económicamente... Ya en septiembre, cuando el técnico tenga todos los jugadores, miraremos con el Comité Deportivo, qué vamos a hacer, a quién renovamos, a quién no, quién da la talla, quién no da la talla", dijo Tulio Gómez.

"Es que todavía no hemos despegado, otros jugadores lesionados, Falque ha tenido inconvenientes… Si recuperamos a todos los jugadores, podemos ser protagonistas. No obstante, el no haber podido contratar jugadores para el segundo semestre, tenemos muy buen equipo", agregó Tulio Gómez.