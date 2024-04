Al minuto 32, c on un saque de banda, Millonarios había logrado el 1-1 transitorio ante Palestino. Jhoan Hernández sacó desde la banda una pelota que parecía más un centro. Colocó la pelota con toda la clase posible en el área y allí apareció Leonardo Castro para ganar en el salto. Definió de cabeza y así celebró su tercer gol en la Copa Libertadores 2024. Más allá del empate, que daba tranquilidad, de nada sirvió el esfuerzo de Leo si nuevamente Sander Navarro habilitó, haciendo énfasis a la falta de entendimiento táctico al momento de salir desde la defensa.

Al 42′, antes de finalizar la primera parte, hubo una jugada parecida para ratificar el doblete de Chamorro. Incluso, el narrador oficial del juego no sabía si cantar el gol ante el visto bueno del juez central, pues el delantero de Palestino parecía en fuera de lugar. Al ver el VAR, el árbitro dio válida la anotación luego de que otra vez el lateral Sander Navarro habilitara cerca a la línea. No se apuró y el rival cobró. 2-1 y sufre Millonarios.

Millonarios sufre en Chile. Más allá de un gol de Leonardo Castro que parecía apagar el fuego, el delantero Felipe Chamorro se fue de doblete en la primera parte y hace pasar vergüenzas al club colombiano. El técnico Alberto Gamero no se guardó nada y desde el once titular mostraba sus ganas de victoria, pero las anotaciones del local hacen que el ‘Embajador’ pase serios apuros en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

