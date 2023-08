Muy agitados han sido los últimos días en el América de Cali, debido a lo ocurrido con el entrenador Lucas González, el cual ha sido muy cuestionado desde su llegada y ante los flojos resultados, muchos hinchas han pedido que no continué en el equipo, a pesar del deseo de los jugadores de que siga el DT.

Un entrenador que vivió una situación similar en su llegada a los ‘Diablos Rojos’, fue Juan Cruz Real, quien fue muy resistido por la afición, pero la dirigencia lo mantuvo y finalmente consiguió el título, hecho que recordó el ahora técnico del Deportes Tolima en una entrevista para AS Colombia.

“Hay muchos casos de entrenadores que llegan a equipos grandes después de haber dirigido equipos pequeños y les va bien. No hay una regla, creo que hay que estar preparado para el momento que te toca y no solo del entendimiento de juego o plantear un partido, hablo de todo. Me había tocado como futbolista estar en equipos importantes como Independiente de Argentina y Millonarios, entonces sabía lo que era la presión. El fútbol argentino te exige mucho y eso me sirvió para cuando me llegó el momento de América para saber cómo gestionar eso”, dijo Juan Cruz.

Además, el argentino recordó lo que consiguieron con el título, en cuanto a lo económico por haber salido campeón, además de los jugadores jóvenes que brillaron, por lo que sentenció que espera regresar a la ‘mecha’.

“Hicimos las cosas muy bien. Llegar en las condiciones que te decía. Lograr que el equipo salga campeón, hacerle ganar 3 millones de dólares por la participación en la Copa, se venden jugadores jóvenes como Santiago Moreno, Pablo Ortiz y Batalla al poco tiempo también se va. Se promovió a los jóvenes que era algo que se había prometido. Nunca estuve enojado cuando me sacaron, son decisiones políticas que toma el club. A medida que pasa el tiempo se reconoce más lo que hicimos, como lo que hizo Guimarães. Sé que algún día voy a volver a América, por una cuestión lógica”.