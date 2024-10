La apuesta nuevamente por el ídolo uruguayo le ha resultado muy positiva al América de Cali. Jorge ‘Polilla’ Da Silva aún tiene una deuda por saldar en esta dirección técnica y va por el camino correcto. En estos momentos y luego del fracaso en el primer semestre con el venezolano César Farías, el club ‘Escarlata’ es firme candidato al título y escolta al líder Once Caldas en la tabla. Es cuestión de tiempo para que clasifique a cuadrangulares semifinales.

Un equipo sincronizado, que hace daño y que se levanta ante las adversidades. Además, tiene efectividad para salir de los problemas, como el que le propuso Fortaleza en el Pascual Guerrero en la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2024. Un gol de Duván Vergara en el último minuto puso a celebrar a las gradas y dio un poco más de tranquilidad a ‘Polilla’ Da Silva.

Es precisamente Duván Vergara, una de las caras más representativas de América de Cali. Su jerarquía intimida al rival y siempre tiene algo para dar soluciones en el ataque. Media distancia, encare, centros, diagonales, juego colectivo. Un ofensivo en su totalidad que vale mucho en este ciclo de ‘Polilla’ Da Silva y sus intenciones de título.

En recientes declaraciones y ad portas de una nueva convocatoria de la Selección Colombia, el técnico de América de Cali eligió a su mejor jugador y le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo, pues no esquivó la pregunta, no titubeó y colocó a Duván Vergara en la Selección Colombia. Dijo que merece un llamado a la Mayores y que no defraudaría.

DT de América de Cali coloca a su gran figura en Selección Colombia

Antes de ir a la Selección Colombia, Polilla Da Silva aclaró que está feliz con Duván Vergara y el nivel que demuestra fecha tras fecha. Resaltó su compromiso ante la responsabilidad que tiene con los directivos e hinchas.

“Duván es un jugador de clase A, está muy comprometido, él sabe que el club hizo un gran esfuerzo para traerlo nuevamente y sabe que la gente confía mucho en él y está sacando toda su jerarquía, está en un gran momento”, dijo Jorge Da Silva en diálogo con ESPN.

Llegó el momento de la Selección Colombia, y con todo el respeto posible ante las listas de Néstor Lorenzo, dejó claro que si decide convocar a Duván Vergara, no sería una mala decisión.

“Soy respetuoso con el tema de selecciones porque hay un entrenador que tiene muchos jugadores para escoger, pero Duván está en un gran momento y si el técnico lo quiere tener en cuenta, no va a defraudar. Colombia tiene muy buenos jugadores, no solo en el exterior, sino también en el torneo local, es bueno para el entrenador tener jugadores de donde poder echar mano. Si el técnico de la Selección lo ve como una opción, yo creo que es muy merecido”, dijo Polilla sobre Lorenzo, Duván Vergara y Selección Colombia.