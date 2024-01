América de Cali anunció este miércoles la salida de su máxima referente, Catalina Usme, quien saldrá al fútbol internacional dejando números increíbles a nivel individual y colectivo. Las ‘escarlatas’ despidieron a la que para muchos es la mejor jugadora de la historia, no solo de la institución, sino de toda Colombia.

Salida de Catalina Usme de América de Cali

“Catalina Usme fue transferida a Pachuca de México donde continuará su carrera como futbolista. Nuestra histórica capitana y referente se convierte en la primera transferencia en la historia de América Femenino. ¡América siempre será tu casa! ¡Gracias, gracias, gracias!”, escribió América en sus redes sociales acompañado de un video en el que mostraron sus mejores momentos en el club.

Los mensajes de agradecimiento no se hicieron esperar pues logró dos títulos de Liga, una final de Copa Libertadores, máxima goleadora en nuestro país en varias ocasiones, también en el torneo continental, 11 ideal en la Libertadores. Siempre se destacó por ser una líder en América, la Selección Colombia, etc.

Ahora buscará hacer historia en el Pachuca de México donde seguramente va a destacar por su talento, carácter y liderazgo. Ya es una jugadora experimentada y reconocida a nivel mundial, puesto que también se ha destacado con el combinado nacional en los diferentes certámenes de Selecciones.

Las razones de la salida del presidente de América

Tulio fue consultado sobre las razones por las que Romero y también el delegado del equipo, William Zapata, decidieron no continuar en el club, a lo que Gómez respondió con contundencia que ellos se cansaron y decidieron irse, debido a que no aguantaron más la presión, los insultos, por lo que tomaron la determinación de seguir más.

“Se cansaron, es que la presión de América es muy brava, por eso se fueron, no ha habido para quejarnos de ellos, son excelentes personas, pero las amenazas, los insultos, se aburren, se cansan… Ellos renunciaron… ya me dijeron que van a hacer un ‘Año Viejo’ con la cara mía”, fue la confesión que hizo Tulio, sobre la verdad por la que Romero y Zapata no siguieron en el ‘escarlata’.

¿Quién será el nuevo presidente de América de Cali?

En la misma entrevista, Tulio Gómez confirmó que su hija Marcela Gómez será la nueva presidenta de la institución, por lo que a partir del 2024 tendrá la tarea de llevar las riendas del cuadro masculino, mientras que del equipo femenino quedará al mando otra persona, la cual la designarán en los próximos días.

“Yo le dije que buscaría a alguien que la apoyara en el femenino. Necesitamos que (Marcela) dedique el 100 por ciento al equipo masculino”, fueron las palabras de Tulio, recordando que su hija venía siendo la presidenta del equipo de mujeres, con el que consiguió resultados muy positivos, como dos títulos de Liga y llegar a la final de una Copa Libertadores.

