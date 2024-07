América de Cali es uno de los equipos que mejor se reforzó de cara a lo que es la Liga Colombiana II-2024, razón por la que sus aficionados están muy ilusionados con el papel que pueda hacer el equipo en el torneo, en donde la obligación es la de no solamente ser protagonista, sino que ser campeón, teniendo en cuanta la nómina que tiene.

A pesar de que el campeonato ya empezó, el conjunto ‘escarlata’, de la mano de su entrenador, Jorge ‘Polilla’ Da Silva, sigue conformando la plantilla con la que buscará mantener el buen rendimiento que mostró en la primera fecha, razón por la que aún se siguen buscando algunos fichajes, pero también la salida de jugadores.

América de Cali confirmó una nueva salida

Por medio de sus redes sociales, el conjunto ‘rojo’ del Valle del Cauca le confirmó a sus hinchas que el futbolista Esneyder Mena no continuará en la institución, por lo menos por un año, ya que la dirigencia de los ‘Diablos Rojos’ lo cedieron por un año al Atlético Bucaramanga, club que ya hizo oficial la vinculación del futbolista.

Mena no tuvo un buen desempeño en la última campaña con América, por lo que, tras realizar la pretemporada, el entrenador Da Silva decidió no tenerlo en cuenta, por lo que se decidió darle salida, noticia que no cayó mal a la hinchada, debido a que el jugador fue resistido en los últimos tiempos, debido a su flojo nivel.

Foto: América de Cali.

“Esneyder Mena jugará con Atlético Bucaramanga en condición de préstamo. Agradecemos su compromiso vistiendo nuestra camiseta”, comunicó el club por medio de sus redes sociales a sus aficionados.

Más movimientos habría en América de Cali

La salida de Esneyder no sería el último movimiento del cuadro ‘escarlata’, ya que la intención de la dirigencia, sería de poder contratar más futbolistas para reforzar la plantilla, así lo contó el nuevo inversionista de la institución, Carlos Recine, quien en una entrevista con el periodista Felipe Sierra, indicó que son tres los jugadores que se buscan.

La intención de la directiva americana es la de fichar un defensa, un volante y un centro delantero, por lo que se encuentran trabajando en encontrar los futbolistas idóneos para que refuercen la plantilla del equipo.