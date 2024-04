En el minuto 76 cayó la pintura de la noche, tras un lindo tiro libre de Daniel Bocanegra y al 77′, ya Junior resignado, Cristian Barrios tuvo su recompensa y anotó el cuarto. América de Cali suma 22 puntos y más allá que no pueda escalar del octavo puesto, sí le sirve para tomar ventaja del noveno para abajo, lo que permite la ilusión. Depende de sí mismo y de su fútbol.

En la segunda parte, Junior de Barranquilla no se acercó al marcador y pareciera que el segundo equipo de Arturo Reyes necesita más rodaje. Marco Pérez anotó el penalti en el final para descontar y decretar el 4-1 final, pero así no se tapa la vergüenza de la noche. Y es que los pronósticos pintaban un juego parejo, mucho más tras la contundente victoria en Brasil por la Copa Libertadores.

Al minuto 35, Junior se dejó ganar la espalda en defensa y apareció el gol de Rodrigo Holgado para el 1-0 parcial, en la primera jugada clara de gol de América de Cali en el juego. Todo comenzó con un buen control de Edward López, pero muchísimo mejor el pase para el delantero argentino, que no perdonó, picó el balón en el piso y al fondo de la red. Ahí se armó la fiesta en el Pascual Guerrero.

El partido era cerrado en los primeros minutos, lento en su trámite, pases cortos, cambios de ritmo que no causaban sorpresa y muy peleado en la zona media de la cancha, solo algunas escaramuzas de ambos equipos, pero sin mayor peligro. Las líneas defensivas mantenían el reto de no dejarse ganar la espalda mientras se intentaba ocupar los espacios. Hasta el momento, Junior de Barranquilla era equilibrado, pero la demora fue que llegara el gol de Rodrigo Holgado y el local comenzó a ser letal.

