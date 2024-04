César Farías asumió como entrenador en América de Cali en una situación complicada. El DT tuvo que pagar el precio de tomar el mando con la temporada en curso y finalmente parece haber encontrado el camino de la victoria. Ahora ha salido a hablar sobre lo que se encontró en el equipo tras la salida de Lucas González.

América de Cali parece haber salido de su ciclo de malos resultados. El equipo escarlata tuvo un inicio de temporada para el olvido, llegando a luchar en la parte baja de la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Esto llevó a que muchos hinchas pidieran la cabeza del entrenador, César Farías.

La directiva de La Mechita respaldó al venezolano ante la ola de críticas. Lo cierto es que el DT tomó las riendas del equipo con el campeonato iniciado y tuvo muy poco tiempo para acoplar sus ideas. De esto ha hablado en una entrevista con Zona Libre de Humo.

¿Palo de César Farías a Lucas González?

El antiguo seleccionador de Venezuela y Bolivia aseguró que el equipo estaba en muy malas condiciones para el momento en que llegó al banquillo, lo que fue interpretado por muchos como un dardo al antiguo entrenador. “Cuando yo llegué, que se vende que tenían un gran equipo construido, no es verdad. En el cuadtangular no fue así. El equipo anímicamente no estaba en confianza, no tenía profundidad en la fuerza“.

El DT resaltó la gran cantidad de variantes que hubo en el plantel en el último mercado de pases como factor diferencial. “No es verdad que este semestre era tan fácil armar el equipo porque eran 13 jugadores nuevos, que eso lleva un proceso. Al entrenador que estuviese le iba a costar“.

El venezolano destacó el hecho de no haber tenido una pretemporada para poner al equipo a punto. “Además a nosotros nos tocó una pretemporada dentro de la temporada. A lo mejor nos explotó una semana más tarde, pero a partir de allí hemos jugado 12 puntos y ganamos 10“.

América vuelve a competir

Luego de semanas de malos resultados, América de Cali finalmente parece haber entrado en una dinámica positiva. En los últimos 4 encuentros, el plantel escarlata consiguió 3 triunfos y un empate, algo que parecía impensado hace solo unas semanas. Ahora el equipo pelea por meterse en los cuadrangulares y competir por el título de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I.