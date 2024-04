Es decir, que Carlos Bacca está a 23 goles de Aristizábal para ser el máximo goleador Colombiano de toda la historia. Además, ya un poco más lejos, está a 55 de Iván René Valenciano para ser el anotador histórico de Junior. Tiene 37 años y es casi insólito que el club barranquillero no haya renovado su contrato, pues vence en junio 2024.

Carlos Bacca es sin lugar a dudas una de las figuras de la semana en la Copa Libertadores 2024 y clasifica para estar en el once ideal de la primera fecha de la fase de grupos. El campeón de la Europa League se lució en su regreso al torneo continental de la Conmebol y firmó un grandioso doblete en la contundente victoria 3-1 de Junior de Barranquilla en Brasil.

