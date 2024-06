Jader Quiñones no tuvo inconveniente en renovar el contrato hasta 2027 luego de una tentativa oferta del Fluminense brasileño. América de Cali ejerció la opción de compra y cuenta con él para el segundo semestre de 2024. Será un jugador clave para la zona ofensiva del club.

Estamos hablando de Jader Quiñones, un volante que se ha ganado su lugar en el once titular del equipo y fue de los mejores en el primer semestre de 2024. Un extremo hábil que resulta vital para la zona ofensiva de América. Llegó en 2023 procedente de Águilas Doradas luego del aval del técnico Lucas González.

Por estos días está el dilema entre Millonarios y Atlético Nacional por Andrés Sarmiento, extremo que decidió dar un paso al costado y no continuar en América de Cali pese a los elogios de Jorge ‘Polilla’ Da Silva. Es por eso que ‘La Mechita’ se movió rápido y pudo firmar la renovación de contrato de una de sus figuras en el frente de ataque.

América de Cali, luego del fracaso en el primer semestre de 2024, donde no clasificó a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana y tampoco pudo superar a Alianza FC y participar en la Copa Sudamericana, adelanta toda su reestructuración y planea lo que será el remate del año, donde está obligado a pelear por el título del FPC y el cupo a la Copa Libertadores 2025.

