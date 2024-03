América de Cali recibió un verdadero golpe en la Copa Sudamericana 2024 y quedó eliminado. Un contundente 2-1 de Alianza FC fue suficiente para que el equipo rojo se anclara en lo más bajo en el ámbito internacional. Emerson Batalla y Royscer Colpa no perdonaron y humillaron a Joel Graterol, quien no pudo hacer nada ante los precisos remates. No hay participación internacional y los dirigidos por César Farías renuncian a los beneficios que eso significa. Además, se alarga la lista de fracasos de ‘La Mechita’.

Y la lista es larga. Desde su último título en el 2020, tras vencer a Santa Fe en la final de Liga, con Juan Cruz Real al mando, las cosas no han salido bien en América de Cali y los dos dígitos abundan en el listado. Ya es la decepción número 15 del equipo rojo. No hay duda que la más reciente en la Copa Sudamericana 2024 es una de las más dolorosas, pues la hinchada no soporta más decepciones y desean que el club sea campeón lo más pronto posible.

En la mencionada lista, aparecen tristezas en Liga Colombiana, Copa Colombia, Superliga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde siempre, desde las dirigencias, intentan ser competitivos desde el entrenador y los jugadores, pero las cosas no han salido bien para nada bien. En su más reciente presentación, Alianza FC, un equipo que lleva menos de seis meses en ser creado, le arrebató el sueño de Sudamericana y el privilegio económico que aseguraba en la fase de grupos.

Lista de competencias en las que América ha fracasado

Copa Colombia 2020

Copa Libertadores 2021

Liga Colombiana I-2021

Copa Colombia 2021

Copa Sudamericana 2021

Superliga 2021

Liga Colombiana II-2021

Copa Sudamericana 2022

Liga Colombiana I-2022

Copa Colombia 2022

Liga Colombiana II-2022

Liga Colombiana I-2023

Copa Colombia 2023

Liga Colombiana II-2023

Copa Sudamericana 2024

Incluso, con fichajes top que han sorprendido en el fútbol colombiano como el de Edwin Cardona, y cracks de la talla de Juan Camilo Portilla o con ídolos como Adrián Ramos, América de Cali no ha podido dar el salto de calidad y volver a gritar campeón. La hinchada comienza a poner sus ojos en los movimientos de Tulio Gómez y ahora las gestiones de su hija Marcela.

En cuanto a técnicos, tampoco han podido dar en el blanco. El equipo flota con muy poco fútbol y es moribundo en los puestos de abajo en la tabla de posiciones. Juan Carlos Osorio, Lucas González, Alexandre Guimaraes y ahora César Farías no han encontrado el rumbo.