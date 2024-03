América de Cali recibió un verdadero golpe en la Copa Sudamericana 2024 y quedó eliminado. Un contundente 2-0 de Alianza FC fue suficiente para que el equipo rojo se hunda en el ámbito internacional. Emerson Batalla y Royscer Colpa no perdonaron y humillaron a Joel Graterol, que no pudo hacer nada ante los precisos remates. No hay participación internacional y los dirigidos por César Farías renuncian a los beneficios que eso significa.

Por supuesto, los memes hacen su aparición con todo el poder en las redes sociales. Muchos hinchas se resignan y ayudan con la causa, mientras que algunos otros citan la pesadilla de la B, Lucas González y otras cosas más en motivo de burla por el desagradable momento del equipo.

Se creía que la Copa Sudamericana con la oportunidad de clasificar a fase de grupos a partido único era ideal para que América se sacudiera definitivamente de la crisis, pero las cosas fueron totalmente diferentes y más bien agudizó el pésimo momento que se vive. Por otra parte, Alianza FC sonríe y le arrebata el botín al gigante de Colombia y lo amarga por completo.