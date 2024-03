A su vez, según Deportes RCN, otros nombres en la lista son el experimentado Luis Fernando Suárez y el ídolo Jersson González, con reciente paso por el Deportivo Pasto, donde no le fue bien, pero que ya ha sido interino en varias ocasiones. Por ahora, estos tres entrenadores estarían en los primeros lugares en la laptop de Tulio Gómez.

La carrera de Gabriel Milito es recordada por haber formado parte del plantel de FC Barcelona que se consagró campeón de la Champions League en el año 2011 con Lionel Messi al mando, aunque no tuvo un rol muy protagónico con Pep Guardiola.

Según AS Colombia, el argentino Gabriel Milito ha sido ofrecido a América de Cali, y pese al respaldo mostrado por la directiva hacia César Farías, estos no ven con malos ojos la llegada del exjugador del FC Barcelona al cargo ante el mal momento que atraviesa el equipo.

Vale resaltar que muchos ya comienzan a poner en la mira el proceso de Tulio Gómez en América de Cali, pues pasan los técnicos y las promesas y no se sale campeón ni es protagonista en el ámbito internacional. El equipo flota con muy poco fútbol y es moribundo en los puestos de abajo en la tabla de posiciones. Juan Carlos Osorio, Lucas González, Alexandre Guimaraes y ahora César Farías.

La mira se coloca en el técnico venezolano César Farías, a quien las cosas no le han salido como se esperaba. El entrenador, exSelección Venezuela y Bolivia, ya ha tenido problemas con la prensa en Cali y además le ha tocado encarar a la exigente hinchada ‘Escarlata’.

La crisis en la Liga Colombiana la trasladó a la Copa Sudamericana, donde durante 90 minutos no tuvo reacción y fue incapaz de superar el buen trabajo táctico y técnico de Alianza FC en el Metropolitano de Barranquilla, que fue eficiente en defensa y agresivo en ataque.

América de Cali vive momentos de crisis, la angustia no para en la hinchada y directivos luego de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana 2024, en lo que se considera un verdadero fracaso, pues en la fase previa, a partido único y ante Alianza FC, era el favorito para pasar, pero todo salió mal y ahora se quedó sin participación internacional y los beneficios que eso significa.

